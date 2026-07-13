Comincia l'avventura di Allegri a Napoli, da oggi il tecnico è in città

È ufficialmente cominciata l'avventura di Massimiliano Allegri al Napoli. Il tecnico livornese, il quale ha firmato un contratto che scadrà nel giugno del 2029, ha raggiunto oggi la città sbarcando da Linate all'aeroporto di Capodichino dove ha trovato ad accoglierlo il club manager Antonio Sinicropi e il team manager Paolo Rea. Domani alle 11.30 salirà assieme al presidente De Laurentiis sul palco del Teatro San Carlo per essere presentato alla stampa. Tra oggi e domani il nuovo tecnico del Napoli incontrerà i suoi collaboratori e avrà modo di conoscere tutti i componenti dei vari staff che operano per l'organizzazione dell'attività della squadra. Nei prossimi due giorni, inoltre, raggiungeranno il Centro Tecnico di Castel Volturno i calciatori che saranno impegnati negli esami medici che precedono il ritiro precampionato. La comitiva azzurra di trasferirà a Dimaro-Folgarida, in Val di Sole, venerdì prossimo, 17 luglio per la prima fase del ritiro precampionato che si concluderà il 27 luglio. La seconda parte del ritiro si svolgerà invece dal 30 luglio al 13 agosto a Castel di Sangro, in Abruzzo.