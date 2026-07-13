Comincia l'avventura di Allegri a Napoli, da oggi il tecnico è in città

È ufficialmente cominciata l'avventura di Massimiliano Allegri al Napoli. Il tecnico livornese, il quale ha firmato un contratto che scadrà nel giugno del 2029, ha raggiunto oggi la città sbarcando da Linate all'aeroporto di Capodichino dove ha trovato ad accoglierlo il club manager Antonio Sinicropi e il team manager Paolo Rea. Domani alle 11.30 salirà assieme al presidente De Laurentiis sul palco del Teatro San Carlo per essere presentato alla stampa. Tra oggi e domani il nuovo tecnico del Napoli incontrerà i suoi collaboratori e avrà modo di conoscere tutti i componenti dei vari staff che operano per l'organizzazione dell'attività della squadra. Nei prossimi due giorni, inoltre, raggiungeranno il Centro Tecnico di Castel Volturno i calciatori che saranno impegnati negli esami medici che precedono il ritiro precampionato. La comitiva azzurra di trasferirà a Dimaro-Folgarida, in Val di Sole, venerdì prossimo, 17 luglio per la prima fase del ritiro precampionato che si concluderà il 27 luglio. La seconda parte del ritiro si svolgerà invece dal 30 luglio al 13 agosto a Castel di Sangro, in Abruzzo.
Oggi il Napoli ha ufficializzato il calendario delle partite amichevoli che disputerà durante la fase di preparazione al campionato. A Dimaro-Folgarida gli azzurri giocheranno mercoledì 22 luglio contro Arezzo (ore 18) e domenica 26 luglio contro la Carrarese (ore 18). Tre le amichevoli in programma a Castel di Sangro: mercoledì 5 agosto con l'Osasuna (ore 18), sabato 8 agosto con il Celta Vigo (ore 21) e mercoledì 12 agosto con l'Aris Salonicco (ore 21). Mentre Allegri ricomincia a prendere confidenza con l'ambiente napoletano (da calciatore ha vestito la maglia azzurra nella stagione 1997-1998, giocando 7 partite), Giovanni Manna è impegnatissimo nelle trattative che dovranno innanzitutto portare allo sfoltimento della rosa, condizione indispensabile per poter poi procedere a qualche movimento in entrata concordato con l'allenatore. Nel pomeriggio il direttore sportivo, assieme al presidente De Laurentiis, ha incontrato l'agente Mario Giuffredi per cercare di chiudere l'accordo per il prolungamento dei contratti di Di Lorenzo e di Vergara. Per il capitano si prospetta un rinnovo fino al 2029, mentre il Napoli intende blindare l'attaccante di Frattaminore con un accordo lungo che ne faccia un punto di riferimento della squadra per i prossimi anni.