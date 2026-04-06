L'EX

Crisi Italia, Ventura: "Il nome del prossimo ct ultimo dei problemi: è difficile il contesto"

L'ex ct commenta l'ultimo fallimento azzurro: "Noi fummo eliminati da una squadra che poi arrivò quinta al Mondiale...Ci sono difficoltà oggettive per chiunque arriverà"

06 Apr 2026 - 10:36
videovideo

"Credo che il nome del prossimo ct sia l'ultimo dei problemi. Se non viene messo nelle condizioni di lavorare al meglio, opererà sempre in questo contesto di difficoltà. Nel 2006 c'era una generazione di fenomeni, che oggi non c'è. Bisogna prima creare i presupposti affinché un commissario tecnico possa incidere radicalmente". Così l'ex tecnico dell'Italia Gian Piero Ventura commenta la situazione dopo la mancata qualificazione ai Mondiali della nazionale guidata da Rino Gattuso, parlando a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. "Noi fummo eliminati da una squadra che poi arrivò quinta al Mondiale - prosegue l'ex ct ricordando la sconfitta con la Svezia nel 2017 - ma subii attacchi personali, bisognava trovare un capro espiatorio. Fu una violenza in alcuni casi anche gratuita, ma ormai fa parte del passato. Di certo non mi riprenderei quell'incarico. Non c'erano i presupposti allora, non ci sono oggi. Chiunque siederà sulla panchina azzurra, incontrerà difficoltà oggettive".

Leggi anche

Scatto Conte per la panchina azzurra: è sorpasso su Mancini. E AdL non direbbe no

"Un consiglio a Gattuso? È chiaro che sarà dispiaciuto, ti senti responsabile per non aver raggiunto l'obiettivo - afferma Ventura -. L'importante è che sappia di aver fatto il massimo. Deve ripartire col suo lavoro, con la convinzione che quello con la Nazionale è stato un brutto incidente di percorso ma che può accadere nel calcio". 

Donnarumma-Vasilj, tensione alle stelle durante i rigori: cos'è successo

1 di 7
© X
© X
© X

© X

© X

italia
ventura
mondiali
qualificazioni mondiali
playoff
gattuso
ct

Ultimi video

01:02
DICH SPALLETTI SU CONTRATTO 4/4 DICH

Spalletti: "Contratto? Non riesco a capire perché vi sta a cuore, da un punto di vista di rapporti è tutto regolare"

03:33
Pellegrini: "Il terzo gol ci ha tagliato le gambe. La Champions? Ci proveremo fino alla fine"

Pellegrini: "Il terzo gol ci ha tagliato le gambe. La Champions? Ci proveremo fino alla fine"

01:08
Cremonese-Bologna 1-2: gli highlights

Cremonese-Bologna 1-2: gli highlights

01:13
Pisa-Torino 0-1: gli highlights

Pisa-Torino 0-1: gli highlights

04:06
Inter-Roma 5-2: gli highlights

Inter-Roma 5-2: gli highlights

02:36
Calhanoglu: "Segnale importante"

Calhanoglu: "Segnale importante"

02:35
Thuram: "Siamo forti. Le critiche? Parlano troppo…"

Thuram: "Siamo forti. Le critiche? Parlano troppo…"

00:28
MCH ALIENO YAMAL 5/4 MCH

Suola, tunnel ed esterno, Yamal fa impazzire Trevisani: "Fermi tutti!"

01:34
39' | Gol di Simeone (Atletico Madrid-Barcellona 1-0)

39' | Gol di Simeone (Atletico Madrid-Barcellona 1-0)

01:18
42' | Gol di Rashford (Atletico Madrid-Barcellona 1-1)

42' | Gol di Rashford (Atletico Madrid-Barcellona 1-1)

01:03
Cartellino rosso per Nico Gonzalez

Cartellino rosso per Nico Gonzalez

03:05
Atletico Madrid-Barcellona 1-2: gli highlights

Atletico Madrid-Barcellona 1-2: gli highlights

01:42
87' | Gol di Lewandowski (Atletico Madrid-Barcellona 1-2)

87' | Gol di Lewandowski (Atletico Madrid-Barcellona 1-2)

01:52:31
Atletico Madrid-Barcellona: partita integrale

Atletico Madrid-Barcellona: partita integrale

00:57
DICH SPALLETTI SU FUTURO NAZIONALE 4/4 DICH

Spalletti sulla Nazionale: "Il talento ci sarà, ma serve programmazione corretta"

01:02
DICH SPALLETTI SU CONTRATTO 4/4 DICH

Spalletti: "Contratto? Non riesco a capire perché vi sta a cuore, da un punto di vista di rapporti è tutto regolare"

I più visti di Nazionale

Trecentomila euro per la qualificazione: la richiesta degli azzurri pre Bosnia e l'intervento di Gattuso

L'amarezza di Gattuso su cambi, rigoristi e premio pre-Bosnia: le verità di Rino ribaltano tutto

DICH GRAVINA SU DIMISSIONI DICH

Gravina: "Grande amarezza, ma anche serenità, mi hanno chiesto di restare"

DICH GROSSO 3/04 DICH

Grosso: "Nazionale? Movimento deve provare a risollevarsi, senza caccia al colpevole"

Gattuso lascia l'Italia, risolto il contratto con la Figc: "Un onore aver guidato la Nazionale"

Figc, è caccia al nuovo Presidente: Malagò ha un ostacolo, ipotesi Albertini. E Gravina resta protagonista

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:22
Conference League: il programma dell'andata dei quarti di finale
11:21
Europa League: il programma dell'andata dei quarti di finale
11:20
Champions League: il programma dell'andata dei quarti di finale
10:30
Lo voleva l'Inter, ora porta il Monaco in Champions: Balogun, una magia da premio Puskas! VIDEO
09:40
Assoallenatori, Ulivieri: "Malagò alla Figc? Vanno bene tutti ma vediamo il programma"