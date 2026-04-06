Crisi Italia, Ventura: "Il nome del prossimo ct ultimo dei problemi: è difficile il contesto"

"Credo che il nome del prossimo ct sia l'ultimo dei problemi. Se non viene messo nelle condizioni di lavorare al meglio, opererà sempre in questo contesto di difficoltà. Nel 2006 c'era una generazione di fenomeni, che oggi non c'è. Bisogna prima creare i presupposti affinché un commissario tecnico possa incidere radicalmente". Così l'ex tecnico dell'Italia Gian Piero Ventura commenta la situazione dopo la mancata qualificazione ai Mondiali della nazionale guidata da Rino Gattuso, parlando a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. "Noi fummo eliminati da una squadra che poi arrivò quinta al Mondiale - prosegue l'ex ct ricordando la sconfitta con la Svezia nel 2017 - ma subii attacchi personali, bisognava trovare un capro espiatorio. Fu una violenza in alcuni casi anche gratuita, ma ormai fa parte del passato. Di certo non mi riprenderei quell'incarico. Non c'erano i presupposti allora, non ci sono oggi. Chiunque siederà sulla panchina azzurra, incontrerà difficoltà oggettive".