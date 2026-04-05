ITALIA

Italia: per la panchina azzurra è sorpasso Conte su Mancini

Al tecnico del Napoli piacerebbe una seconda avventura in azzurro dopo il biennio 2014-16

05 Apr 2026 - 09:33
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"Io ct? Sono concentrato il Milan e voglio restarci a lungo", ha detto Max Allegri nella conferenza stampa in vista del big match di Napoli alla domanda sulla possibilità di andare a guidare la Nazionale nel dopo Gattuso. Un no apparso ancora più secco alla stessa domanda quello del tecnico della Roma Gian Piero Gasperini. Per due dei candidati che si defilano, c'è Antonio Conte cui non dispiacerebbe tentare una seconda avventura in azzurro Italia dopo quella nel biennio 2014-2016 e un Europeo terminato ai quarti di finale con l'eliminazione ai rigori contro la Germania.

Il suo contratto con il Napoli scade a giugno 2027 e il suo rapporto con il presidente De Laurentiis è buono: in caso di addio dopo uno scudetto conquistato al primo colpo, il numero uno azzurro non si opporrebbe. Nessuno Spalletti-bis, per intenderci. Nella corsa alla presidenza della Figc, lo stesso De Laurentiis si è subito schierato pubblicamente a favore di Giovanni Malagò: uno scenario che potrebbe appunto spianare o comunque non ostacolare l'eventuale arrivo di Conte alla guida della Nazionale. I pensieri di Conte sono tutti rivolti al momento al Napoli ma il ritorno alla guida della Nazionale lo stuzzica. In calo le quotazioni di un altro nome in lizza per la panchina azzurra, quello di Roberto Mancini, che ha portato l'Italia sul tetto d'Europa a Euro 2020, gode dell'appoggio di Malagò e anche del Ministro dello Sport Andrea Abodi, ma è anche lo stesso che nell'agosto 2023 rassegnò le dimissioni e salutò tutti per poi andare ad allenare in Arabia Saudita. Più distante Simone Inzaghi. Il 22 giugno si terranno le elezioni del successore di Gravina alla guida della Figc: sarà lui a scegliere il nuovo ctLe prossime elezioni, che al momento vedono come favoriti Malagò e Abete, si terranno il 22 giugno. Il presidente che verrà eletto quel giorno sceglierà il nuovo Commissario Tecnico.

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