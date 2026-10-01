Commissariamento Figc, si vota il 6 ottobre. Buonfiglio: "Non ci sarà spazio per interpretazioni"

Il numero uno del Comitato Olimpico ha inoltre chiarito: "Siamo chiamati a decidere senza se e senza ma. Da pubblico ufficiale ho il dovere di documentare e questi quattro pareri sono granitici. Presenterò una relazione e saranno inviati i pareri affinché nessuno possa dire di non essere stato informato per tempo". Il presidente del Coni ha poi concluso sottolineando di non avere "dubbi sul senso di responsabilità e di appartenenza al mondo sportivo. È necessario ripristinare l'etica e il rispetto delle regole, abbiamo questo dovere perché ci riempiamo la bocca di questi valori ma quando si entra in concreto non abbiamo il coraggio e la coerenza di applicarli".