Chiellini si ritira dalla Nazionale: "Con l'Argentina l'ultima in azzurro"

Giorgio Chiellini ha annunciato l'addio alla Nazionale: "È normale a 38 anni fermarsi e capire delle cose. Se sto bene, gioco e salutiamo la Nazionale a Wembley, dove ho raggiunto l'apice della mia carriera. Sarebbe il top salutare la maglia azzurra con una partita celebrativa come quella con l'Argentina: per me sarà l'ultima con l'Italia, sono sicuro. Lasciamo spazio ai ragazzi che son bravi". La Nazionale affronterà l'Argentina il prossimo 1 giugno nella prima edizione della Finalissima, coppa creata dalla Uefa per mettere di fronte i vincitori dell'Europeo contro i campioni del Sudamerica.