Cesari: "Contro l'Italia U21 errori inaccettabili, insopportabili, inammissibili"

I clamorosi errori commessi ai danni dell'Italia nel match inaugurale degli Europei Under 21 contro la Francia hanno fatto andare su tutte le furie l'intero calcio tricolore. Colpa di una direzione di gara pessima e della Uefa, colpevole di non utilizzare la tecnologia in una manifestazione così importante. Pensiero che trova conferma anche nelle parole di Graziano Cesari, ex arbitro e oggi opinionista per Sportmediaset. "Inaccettabili, insopportabili, inammissibili. Sono tutti gli errori commessi dall'arbitro olandese Lindhout e dai suoi collaboratori in Francia-Italia agli Europei Under 21. Mancano all'appello per gli Azzurrini un rigore solare, un fallo vistosissimo a inizio azione non fischiato in occasione del secondo vantaggio francese, e un gol fantasma, poco fantasma, ma non concesso. Tutti errori pesantissimi e influenti sul risultato. Una scelta folle, assurda, quella della Uefa di non utilizzare Var e goal line technology", ci ha detto in esclusiva.