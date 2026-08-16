Lazio, i convocati di Gattuso per il Mantova: out Romagnoli, c'è Frattesi

16 Ago 2026 - 14:36
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C'è anche Davide Frattesi nella lista dei convocati stilata da Gennaro Gattuso in vista dell'impegno di Coppa Italia in programma questa sera all'Olimpico contro il Mantova (ore 21.15, diretta su Italia 1). Fuori Romagnoli, di seguito tutti i nomi:

Portieri: Mandas, Motta, Renzetti; 

Difensori: R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Marusic, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard;

Centrocampisti: Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Galassi, Przyborek, Rovella, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Noslin, Ratkov, Serra, Zaccagni.

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