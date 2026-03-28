Playoff Mondiali: l'Italia a Zenica tra lo stadio "intimidatorio" e l'allerta neve

A Sarajevo ci sono diversi stadi, tra cui lo stadio Asim Ferhatović Hase (il più grande della Bosnia, 34.500 posti e una pista di arena che separa campo e tifosi), ma la scelta del ct Sergej Barbarez è caduta sull'impianto Bilino Poje, che si trova a circa 70 km a nord-ovest della capitale. E il motivo è molto semplice: con le tribune molto vicine al campo può creare un'atmosfera quasi intimidatoria per gli avversari, non a caso è stato teatro di alcune delle vittorie più storiche della Bosnia. La capienza è di 15.000 posti ma, come dicevamo, martedì sarà ridotta a 8.800 - di cui 800 per i tifosi italiani - per i gravi incidenti registrati contro la Romania.