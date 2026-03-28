Chiarodia si riprende centro difesa U21: "In Svezia per vincere ancora"

Quella di Fabio Chiarodia è una storia ormai nota. Genitori veneti emigrati in Germania - a Oldenburg, nella bassa Sassonia; una gelateria divenuta punto di riferimento del paese come attività di famiglia; una sorella e un fratello più grandi (Nicole e Alex). Fabio ha avuto sin da subito le 'stimmate' del predestinato. A 16 anni lo sceglie il Werder e va a vivere in convitto a Brema: dopo la promozione in Bundesliga, a 17 anni e 140 giorni diventa il più giovane di sempre a esordire in maglia verde. L'Italia lo guarda da vicino: nel 2019, con l'Under 15, fa il suo esordio in maglia azzurra e poi, passo dopo passo, arriva tutta la trafila con le Nazionali Giovanili. Oggi, passato al Borussia Monchengladbach, con 51 presenze azzurre sulle spalle, e superata una serie di infortuni (prima all'adduttore, poi al flessore) che l'hanno tenuto ai box per 3 mesi, è tornato al centro della difesa della Nazionale Under 21. "Sono molto contento di essere di nuovo qui - racconta dal raduno degli Azzurrini a Tirrenia - Non è stato un periodo facile, ho lavorato molto fra palestra e fisioterapia: stare senza calcio per tutto questo tempo è complicato, ma grazie al supporto della mia famiglia e dei miei amici è passato tutto più velocemente". Tre ore di macchina lo separano dagli affetti più cari "ma ogni due settimane mia mamma viene da me. Sono molto legato a mio fratello, a mia sorella e ai miei genitori: anche io non appena ho due giorni liberi vado a trovarli". Questi tre mesi di infortunio gli hanno negato la possibilità di tornare in Nazionale Under 21 dopo la doppia titolarità nei match di settembre contro Montenegro (alla Spezia) e Macedonia del Nord (a Bitola). "Mi è mancata moltissimo anche la Nazionale, ma ho sentito spesso i miei compagni, quelli a cui sono più legato. Da casa ho seguito tutte le partite: c'è un grande gruppo, sia dentro che fuori dal campo, è il nostro punto di forza".