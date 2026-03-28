Italia, lo stadio della Bosnia fa meno paura grazie alla sanzione Fifa
Clamoroso a Zenica: la Fifa taglia la capienza per la finale Mondiale contro l'Italia. Ecco perché il "fortino" bosniaco farà meno paura agli Azzurri.
L’Italia di Gattuso si giocherà il pass Mondiale martedì prossimo in una Zenica meno infuocata del previsto, grazie alla sanzione Fifa che ha imposto una riduzione della capienza del 20% allo stadio Bilino Polje per i gravi incidenti registrati contro la Romania. Il "fortino" bosniaco, noto per un'acustica asfissiante in grado di intimidire chiunque, scenderà ad appena 8.800 spettatori totali a causa delle restrizioni di sicurezza derivanti da "comportamento scorretto, discriminazione, razzismo e disturbo durante gli inni nazionali", lasciando però invariata la quota di 800 sostenitori azzurri pronti a spingere la Nazionale verso l'impresa.