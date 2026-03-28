Credeva fosse stregoneria: il capitano della Giamaica non accetta il dono dell'avversario

Prima del match valido per i playoff dei Mondiali 2026 il capitano della Nuova Caledonia, César Zéoula, ha scatenato un singolare caso diplomatico sul terreno di gioco consegnando al portiere giamaicano Andre Blake un’offerta tradizionale insieme al gagliardetto, un gesto di cortesia scambiato inizialmente per una sorta di rituale magico. L'estremo difensore dei "Reggae Boyz", visibilmente turbato e inizialmente restio ad accettare l'oggetto per timore che si trattasse di una forma di stregoneria, ha acconsentito al ritiro del dono solo dopo il provvidenziale intervento dell'arbitro. Il direttore di gara è dovuto intervenire per sedare l'impasse e spiegare a Blake che il manufatto rappresentava in realtà un'offesa cerimoniale in segno di profondo rispetto, tipica delle tradizioni locali melanesiane e priva di qualsiasi intento malevolo.