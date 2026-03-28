Mondiali, Legrottaglie: "Bosnia fisica ma lenta, Italia deve farcela"

28 Mar 2026 - 14:54

Contro la Bosnia "il problema possiamo essere solo noi". Ne è convinto Nicola Legrottaglie, commentando la finale dei playoff che l'Italia affronterà martedì sera a Zelica. "Avrei avuto più paura del Galles - ammette l'ex difensore di Juventus e Milan, a margine della presentazione della Yes Cup 2026 - che ha individualità più pericolose, soprattutto sugli esterni. Nella Bosnia ho visto una squadra ben messa in campo, strutturata fisicamente ma molto lenta: dovremo essere bravi strategicamente, non andare sulla loro forza ma metterla sulla velocità di palla e manovra. Se facciamo la nostra partita, andiamo al Mondiale di sicuro". 

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