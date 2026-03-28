L'Inter Miami omaggia Messi: intitolata una tribuna del nuovo stadio

28 Mar 2026 - 14:04
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Quando scenderà in campo sabato 4 aprile contro l’Austin FC al nuovo Nu Stadium, Lionel Messi proverà un’emozione speciale: una delle tribune dello stadio porterà il suo nome. L’Inter Miami, dove il 38enne argentino è approdato nell’estate del 2023, ha deciso di intitolargli una sezione del nuovo stadio da 26.700 posti.
Dal suo arrivo, Messi ha già scritto la storia della giovane franchigia, segnando 82 gol e fornendo 53 assist: sotto la sua guida, l’Inter Miami ha già vinto una Leagues Cup, il Supporters’ Shield e il campionato MLS. L’ex giocatore del Barcellona – a cui anche il Newell’s Old Boys ha intitolato una tribuna nel giugno 2025 – è stato anche il primo giocatore nella storia del campionato americano a vincere il premio MVP per due anni consecutivi.

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