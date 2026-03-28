Baggio perde in tribunale: la Cassazione dà ragione all'animalista
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La Corte di Cassazione ha assolto il leader di Centopercentoanimalisti, Paolo Mocavero, accusato di aver diffamato Roberto Baggio. In primo grado Mocavero era stato condannato a 9 mesi, pena poi ridotta a 5 mesi in Appello. I giudici della Quinta Sezione della Suprema Corte hanno annullato senza rinvio la sentenza perché il fatto non costituisce reato.
Roberto Baggio aveva denunciato Mocavero che sui social aveva duramente criticato la passione per la caccia dell'ex calciatore, facendo riferimento in particolare ai viaggi del "Divon Codino" nella sua riserva in Argentina.