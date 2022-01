Balotelli torna in Nazionale, il fratello lo carica: “Fagli vedere la fame che hai”

A tre anni dall'ultima presenza in Confederations Cup, Roberto Mancini ha deciso di convocare nuovamente Mario Balotelli, che sarà con la Nazionale per lo stage organizzato a Coverciano. Per l'attaccante dell’Adana Demirspor il sogno di tornare in azzurro che finalmente si realizza e la grande chance di portare l'Italia ai Mondiali. Una notizia che ha festeggiato anche il fratello di SuperMario, Enock, che tra le sue Instagram Stories ha scritto: "Io so quanto ci tieni a questa maglia. Ora fagli vedere la fame che hai".