Verona, Zanzi: "Retrocessione colpo duro ma vogliamo risalire"

27 Lug 2026 - 16:30
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"Una retrocessione è sempre un colpo duro e rappresenta una fase negativa, ma la fiducia per il futuro resta solida". Così il presidente esecutivo dell'Hellas Verona, Italo Zanzi, in conferenza stampa, facendo il punto dopo il recente verdetto amaro della discesa in cadetteria e tracciando la rotta per la prossima stagione. "La società non è felice, ma ci impegniamo con grinta per fare il massimo - ha detto Zanzi - I tifosi, come noi, vogliono risalire. Sappiamo che ci attende una grande sfida e che dobbiamo lavorare duramente, affrontando tutto con molta serietà. Faremo una squadra competitiva, guardando anche a una stabilità economica. Il nostro obiettivo è semplice: provare con le nostre possibilità a risalire, dando solidità per l'oggi e per il domani all'Hellas".

Sulla scelta di Baroni Zanzi ha aggiunto come "la prima scelta è stata fatta con l'allenatore. Baroni lo riteniamo giusto e molto capace, avendo già vinto due volte la Serie B. Una figura molto importante per questo club è anche il nostro direttore sportivo. Abbiamo grande fiducia e rispetto per la sfida che ci attende". 

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