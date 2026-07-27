Verona, Zanzi: "Retrocessione colpo duro ma vogliamo risalire"

"Una retrocessione è sempre un colpo duro e rappresenta una fase negativa, ma la fiducia per il futuro resta solida". Così il presidente esecutivo dell'Hellas Verona, Italo Zanzi, in conferenza stampa, facendo il punto dopo il recente verdetto amaro della discesa in cadetteria e tracciando la rotta per la prossima stagione. "La società non è felice, ma ci impegniamo con grinta per fare il massimo - ha detto Zanzi - I tifosi, come noi, vogliono risalire. Sappiamo che ci attende una grande sfida e che dobbiamo lavorare duramente, affrontando tutto con molta serietà. Faremo una squadra competitiva, guardando anche a una stabilità economica. Il nostro obiettivo è semplice: provare con le nostre possibilità a risalire, dando solidità per l'oggi e per il domani all'Hellas".