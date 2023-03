A caccia di bomber, Mancini pesca in Argentina: convocazione per Retegui

Retegui, il nuovo bomber per l'Italia

























C'è un nuovo attaccante per l'Italia: Mateo Retegui. Classe 1999, arriva dall'Argentina e gioca nel Tigre: il giovane sarà convocato da Mancini grazie al doppio passaporto per le sfide di qualificazioni a Euro 2024 contro Inghilterra (23 marzo) e Malta (26 marzo). Il ct ha già informato il giocatore e il club della chiamata ufficiale che arriverà nei prossimi giorni. Dopo l'allarme lanciato ieri ("Nessun nostro attaccante gioca titolare"), il Mancio ha deciso di guardarsi in giro e ha pescato in Argentina. Il 23enne è di proprietà del Boca Juniors e in questo inizio di stagione sta stupendo tutti in patria: sei gol in sei presenza in Superliga.