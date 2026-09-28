Nazionale, tegola per l'U21: Raimondo lascia il ritiro

È iniziata la seconda settimana di lavoro per la Nazionale Under 21. Mercoledì 30 settembre gli Azzurrini partiranno alla volta di Yerevan per affrontare, giovedì 1° ottobre (ore 18.30), la sfida contro l'Armenia, penultimo match delle qualificazioni alla fase finale dell'Europeo di Albania e Serbia. Dopo una mattinata di attivazione in palestra, nel pomeriggio (ore 17) la squadra, a eccezione di Antonio Raimondo, tornerà in campo per svolgere la seduta di allenamento: l'attaccante del Frosinone è stato infatti valutato indisponibile per le prossime gare e lascerà il ritiro.