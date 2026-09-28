Irlanda, no alla stretta di mano agli avversari israeliani. Il ct: "Lanciato un segnale"

"È stato molto difficile per tanti giocatori", ha dichiarato Hallgrimsson all'emittente RTE dopo la partita. "Spero che questo non accada nella prossima partita, perché hanno mostrato sostegno alla protesta e hanno sensibilizzato l'opinione pubblica mondiale - non solo in Irlanda - su questo tema; ed è proprio questo, di solito, lo scopo di una protesta: far conoscere una situazione", ha aggiunto.