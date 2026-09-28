Irlanda, no alla stretta di mano agli avversari israeliani. Il ct: "Lanciato un segnale"

28 Set 2026 - 12:15
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Il commissario tecnico della Repubblica d'Irlanda, Heimir Hallgrimsson, ha dichiarato che i suoi giocatori hanno "sensibilizzato l'opinione pubblica mondiale" dopo aver scelto di non partecipare alle formalità pre-partita con Israele. I giocatori della Repubblica d'Irlanda e di Israele non si sono stretti la mano e la squadra irlandese ha chinato il capo durante l'esecuzione dell'inno israeliano, prima della vittoria per 3-0 in Nations League ottenuta in Ungheria.

Non c'è stato nemmeno lo scambio di gagliardetti tra il capitano della Repubblica d'Irlanda, Dara O'Shea, e quello di Israele, Manor Solomon, i quali non si sono stretti la mano. Come ricorda la BBC, i giocatori della Repubblica d'Irlanda sono stati esortati a ritirarsi dagli incontri a causa del conflitto in corso tra Israele e Gaza, con la campagna 'Stop The Game' - organizzata dal gruppo di pressione 'Irish Sport for Palestine' - che ha guadagnato sempre più slancio.

"È stato molto difficile per tanti giocatori", ha dichiarato Hallgrimsson all'emittente RTE dopo la partita. "Spero che questo non accada nella prossima partita, perché hanno mostrato sostegno alla protesta e hanno sensibilizzato l'opinione pubblica mondiale - non solo in Irlanda - su questo tema; ed è proprio questo, di solito, lo scopo di una protesta: far conoscere una situazione", ha aggiunto. 

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