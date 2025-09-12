Logo SportMediaset
VERSO FIORENTINA-NAPOLI

Napoli, Conte: "Primo momento della verità, si gioca ogni tre giorni e iniziano le rotazioni"

"Sarà un anno complesso. Anguissa, Hojlund, Buongiorno ed Elmas sono a disposizione"

12 Set 2025 - 17:32

Dopo le vittorie contro Sassuolo e Cagliari, il Napoli riparte in campionato dalla delicata trasferta contro la Fiorentina con l'obiettivo di dare continuità di risultati anche dopo la sosta e rimanere a punteggio pieno. E Antonio Conte suona la carica in vista dell'inizio del tour de force tra campionato e Champions. "E' arrivato il primo momento della verità perché inizieremo a giocare ogni tre giorni e sicuramente sarà una stagione complessa per noi - ha spiegato il tecnico azzurro -. Ora inizieremo a inserire i nuovi arrivati, inizieremo con le rotazioni e servirà pazienza e calma nei giudizi". "Anguissa, Hojlund, Buongiorno ed Elmas sono a disposizione", ha aggiunto. 

LA CONFERENZA DI CONTE

Primo momento verità: come sta il gruppo
"E' arrivato il momento della verità perché inizieremo a giocare ogni tre giorni e sicuramente sarà una stagione complessa per noi. Nelle prime due partite ci siamo basati sulle certezze, ora invece dovremo inserire i ragazzi nuovi che sono arrivati e ci vorrà un po' di pazienza e comprensione se dovessero esserci degli errori. I nuovi arrivano con grandi aspettative. Dovremo essere tolleranti nei giudizi se le cose non dovessero andare come vogliamo. Abbiamo cercato di completare la rosa per affrontare una stagione con tanti impegni. Inizia il momento della verità tra infortuni e rotazioni"

Conte garante del progetto: il prossimo step?
"Sarà l'anno più complesso. Me lo porta a dire la mia esperienza. Sono arrivati tanti ragazzi nuovi in una piazza importante come quella di Napoli soprattutto dopo lo scudetto. Le aspettative sono alte per tutti. I nuovi avranno bisogno di tempo. Io dovrò cercare di migliorare i giocatori nuovi nel minor tempo possibile sfruttando il gruppo base formato l'anno scorso. Siamo al secondo step con lo scudetto sul petto, cosa che non era preventivabile"

Rrahmani out
"Rrahmani sarà un'assenza importante visto che l'anno scorso ha giocato sempre. E' uno dei perni di questa squadra. Giocando ogni tre giorni il rischio infortuni sarà più alto e noi abbiamo cercato di prepararci sul mercato a eventualità di questo genere. Per questo sono arrivati Marianucci e Beukema. Abbiamo anche la necessità di far giocare i nuovi calciatori per farli ambientare al meglio"

Le condizioni di Buongiorno
"Viene da un'operazione che ha subito quest'estate. Aveva recuperato e aveva già giocato col Cagliari. In queste due settimane ha lavorato ancora ed è pronto. Sicuramente però gli manca un po' il feeling col campo ed è un'incognita" 

Elmas e Hojlund
"Sono stati anche in nazionale, ma li ho visti bene. Sono pronti, noi abbiamo bisogno di loro subito"

Ballottaggio in porta
"Abbiamo due ottimi portieri. Meret è una garanzia per il Napoli. Vanja arriva da una realtà diversa, si sta ambientando e sta lavorando. Poi ci sarà spazio anche per lui. L'abbiamo preso perché ha caratteristiche diverse rispetto a Meret"

Insidia Fiorentina
"Stiamo parlando di una squadra che ha fatto due finali in una competizione europea. E' una squadra che ha sempre affrontato l'impegno europeo ottenendo grandi risultati. Hanno fatto anche un ottimo mercato. E' una di quelle sette-otto squadre che lotteranno per dare fastidio"

Anguissa ha un vice?
"C'è stato l'infortunio di Lukaku e abbiamo dovuto sopperire a questo problema rivedendo anche alcune strategie di mercato. Elmas è stato preso perché è molto duttile e può fare anche il centrocampista oltre che l'esterno. Anguissa ha giocato martedì e ci ha messo un po' a tornare. Ieri e oggi si è allenato, sta bene ed è a disposizione"

