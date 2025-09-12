Napoli, Conte: "Primo momento della verità, si gioca ogni tre giorni e iniziano le rotazioni"

Anguissa ha un vice?

"C'è stato l'infortunio di Lukaku e abbiamo dovuto sopperire a questo problema rivedendo anche alcune strategie di mercato. Elmas è stato preso perché è molto duttile e può fare anche il centrocampista oltre che l'esterno. Anguissa ha giocato martedì e ci ha messo un po' a tornare. Ieri e oggi si è allenato, sta bene ed è a disposizione"