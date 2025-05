Tifosi Napoli sotto osservazione, rischio divieto della trasferta-scudetto di Parma

Il sistema che gestisce la vendita dei biglietti non riesce a bloccare in fase di acquisto chi non ne ha diritto così di solito si procede all'annullamento solo in seguito all'emissione (con conseguente rimborso). Il timore del Viminale, però, è che questo non scoraggerà comunque tanti tifosi che andranno lo stesso a Lecce sperando in qualche modo di entrare lo stesso al Via del Mare in una partita che potrebbe portare la squadra a +6 sull'Inter. Chi si presenterà ai tornelli con un biglietto annullato, verrà respinto e segnalato.