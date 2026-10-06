Tegola per Allegri: Vergara starà fuori un mese

Brutte notizie per il Napoli e Max Allegri. Antonio Vergara, infatti, dovrà restare fuori per un periodo di tre o quattro settimane a causa dell'infortunio rimediata con l'Italia nel match di Nations League contro la Turchia a Bologna. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l'attaccante azzurro presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato "una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro". Vergara ha già iniziato l'iter riabilitativo, ma non sarà a disposizione per la ripresa del campionato e non solo.