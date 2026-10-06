NAPOLI

Tegola per Allegri: Vergara starà fuori un mese

Dopo l'infortunio in Nazionale, all'attaccante è stato riscontrata "una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro". Ecco quando può rientrare

06 Ott 2026 - 18:11
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Brutte notizie per il Napoli e Max Allegri. Antonio Vergara, infatti, dovrà restare fuori per un periodo di tre o quattro settimane a causa dell'infortunio rimediata con l'Italia nel match di Nations League contro la Turchia a Bologna. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l'attaccante azzurro presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato "una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro". Vergara ha già iniziato l'iter riabilitativo, ma non sarà a disposizione per la ripresa del campionato e non solo.

Tra le partite che saltarrà ci sono sicuramente la sfida con la Roma del 24 ottobre, ma è anche a forte rischio, quella di Torino con la Juventus dell'1 novembre. Potrebbe rientrare con il Porto in Champions League o con la Lazio prima della seconda sosta per le nazionali. Non è da scartare, tuttavia, che, visto l'infortunio, potrebbe proprio attendere la pausa di metà novembre per evitare di correre rischi.

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