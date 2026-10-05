NAPOLI

Napoli, dal Belgio De Bruyne manda un chiaro messaggio ad Allegri

L’ex City elogia il calcio offensivo di Van Bommel e indirettamente chiede al tecnico più coraggio

di Carlo Landoni
05 Ott 2026 - 13:41
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Non siamo ai livelli del j'accuse all'indirizzo di Conte, quando De Bruyne da Drongen accolse con entusiasmo a fine maggio scorso la separazione tra l'allenatore del Napoli e il club con parole dure (“È stata dura con lui, ha una visione diversa dalla mia, per me Conte non doveva rimanere”), ma anche questa volta KDB non le ha mandate a dire. Dal ritiro del Belgio, dopo il trionfo con doppietta alla Turchia, l’ex City ha lanciato un invito esplicito ad Allegri

“Il calcio offensivo di Van Bommel mi si addice e anche fisicamente sto meglio”, il messaggio del centrocampista al suo tecnico in azzurro è chiaro: più coraggio, più calcio d'attacco.

Del resto il De Bruyne del Belgio che gioca trequartista nel 4-2-3-1 è tutto un altro De Bruyne, più efficace, più dentro il gioco, rispetto a quello del Napoli che agisce da mezz'ala, ma che spesso arretra il suo raggio d'azione. 

© sportmediaset

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Basta guardare anche queste heatmap. La prima, quella di Belgio-Turchia, mostra un De Bruyne che occupa con grande intensità la zona della trequarti offensiva. La seconda, quella di Fiorentina-Napoli, evidenzia come KDB, che gioca 20 palloni in meno, riempia altre zone di campo, avvicinandosi raramente all'area di rigore avversaria. 

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Più coraggio dunque invoca il belga, abituato alle idee e al calcio intenso della Premier League. De Bruyne che pure è per Allegri il centro del progetto Napoli.

Altri numeri in queste prime 5 giornate di campionato che testimoniano come gli azzurri trovino difficoltà in fase offensiva: la squadra di Allegri è al 10imo posto quanto a tiri in porta, Hojlund è il 33esimo attaccante quanto a conclusioni (2 in media a partita) e De Bruyne è solo 16esimo nella speciale classifica dei centrocampisti offensivi con 1,7 tiri in porta a gara.

Dall'integralista Conte all'organizzatore Allegri, De Bruyne invoca un po’ più di coraggio, per un Napoli sempre più d'attacco.   

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