Napoli, dal Belgio De Bruyne manda un chiaro messaggio ad Allegri

Non siamo ai livelli del j'accuse all'indirizzo di Conte, quando De Bruyne da Drongen accolse con entusiasmo a fine maggio scorso la separazione tra l'allenatore del Napoli e il club con parole dure (“È stata dura con lui, ha una visione diversa dalla mia, per me Conte non doveva rimanere”), ma anche questa volta KDB non le ha mandate a dire. Dal ritiro del Belgio, dopo il trionfo con doppietta alla Turchia, l’ex City ha lanciato un invito esplicito ad Allegri…