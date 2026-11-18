Aurelio De Laurentiis è arrivato in mattinata nel centro cittadino di Napoli, nel quartiere Chiaia, per la firma in uno studio notarile del preliminare per l'acquisto di alcuni terreni sul territorio di Qualiano, dove sorgerà la nuova casa del club azzurro, con campi di allenamento per la prima squadra e per il settore giovanile. "Centro sportivo? Non sapete mai la totalità di ciò che passa nella testa di un imprenditore. Un sogno? La sua casa il Napoli ce l'ha sempre avuta a Castel Volturno, dove abbiamo vinto due scudetti. Parlate sempre del Napoli come se l'avessi preso in Serie A, allora avreste ragione. Voi avete visto dove si allenava Maradona? Sicuramente oggi è un nuovo inizio, perché abbiamo fatto una prima fase e adesso passiamo alla seconda fase. Sperando che la salute ci accompagni!".