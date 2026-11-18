Aurelio De Laurentiis è arrivato in mattinata nel centro cittadino di Napoli, nel quartiere Chiaia, per la firma in uno studio notarile del preliminare per l'acquisto di alcuni terreni sul territorio di Qualiano, dove sorgerà la nuova casa del club azzurro, con campi di allenamento per la prima squadra e per il settore giovanile. "Centro sportivo? Non sapete mai la totalità di ciò che passa nella testa di un imprenditore. Un sogno? La sua casa il Napoli ce l'ha sempre avuta a Castel Volturno, dove abbiamo vinto due scudetti. Parlate sempre del Napoli come se l'avessi preso in Serie A, allora avreste ragione. Voi avete visto dove si allenava Maradona? Sicuramente oggi è un nuovo inizio, perché abbiamo fatto una prima fase e adesso passiamo alla seconda fase. Sperando che la salute ci accompagni!".
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Ma come sarà il nuovo centro? De Laurentiis ha firmato il preliminare di acquisto di 13 ettari nel Comune di Qualiano con un’opzione per altri cinque. Il progetto prevede inizialmente otto campi, una struttura per i soli portieri, un piccolo stadio, diverse aree ricettive e altre a uso ufficio e un laghetto che dovrà provvedere all’irrigazione dei campi. Un centro, insomma, all'avanguardia e in linea con le ambizioni di alto livello del club partenopeo.
Il comunicato
SSC Napoli comunica che, in data odierna, sono stati sottoscritti davanti al Notaio, Francesco Coppa, di Napoli, i contratti preliminari di acquisto per la realizzazione del nuovo Centro Sportivo in Qualiano. La società ringrazia per il supporto e l'assistenza l'Avv. Arturo Testa, il Prof. Arch. Bruno Discepolo, nonché il Sindaco di Qualiano, Dott. Raffaele De Leonardis, per aver creduto pervicacemente nella realizzazione del progetto, quale occasione di sviluppo territoriale. Forza Napoli Sempre.