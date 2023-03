Spalletti: "Per il Napoli sono disposto a tutto. Scontri? Vien voglia di lasciare"

VERSO TORINO-NAPOLI

Il tecnico azzurro alla vigilia della trasferta contro i granata: "Un anno irripetibile? Per me sarà quello dopo questo"

© Getty Images "Il tempo che passa mi crea sempre lo stesso problema, fare qualcosa che mi dia soddisfazione. Per il Napoli ora sono disposto a tutto". Lo ha detto Luciano Spalletti alla vigilia della gara di campionato contro il Torino. "Un anno irripetibile? Per me sarà quello dopo questo, qualsiasi cosa succede e poi quello dopo. Sarà sempre così, il meglio è sempre quello che vuoi andare a prendere e scoprire. Perché non ci si deve mai fermare". Sugli scontri a Napoli prima dell'Eintracht: "Viene voglia di lasciare".

"Ho 64 anni e non lo so che succederà dopo, se penso all'impegno e alla disponibilità della squadra vorrei vivere in eterno. Ma se penso a quello che è successo l'altra sera e ogni tanto, vorrei non partecipare. Lavorarci dentro mi disturba e non vorrei farne parte, mentre di rimbalzo ne fai parte inevitabilmente", ha detto Spalletti tornando sugli incidenti prima e dopo la partita di Champions League tra i tifosi azzurri e quelli tedeschi.

Sull'avversario di domenica: "Il Torino merita rispetto, sarà una partita molto difficile. Loro non cambieranno atteggiamento come l'Eintracht che lo ha fatto visto il risultato dell'andata. Il Toro fa sempre la stessa partita, è un avversario molto complicato perché è asfissiante in tutto quello che fa. Anche in fase di possesso vogliono tenere un livello di fatica altissimo, sono allenati per questo. Per loro è un divertimento non farti giocare sul pulito, stanno facendo un grande campionato e per Juric c'è sempre grande stima anche se qualche volta ci ho discusso. Ogni momento può essere diverso ed è meglio non fare calcoli. Ci si prepara una partita alla volta, poi i conti li faremo in fondo".

Sulla formazione: "Non ho timore di sbagliare, perché chiunque scelgo scelgo bene. Sono tutti disponibili dal punto di vista fisico e mentale. Si faranno valutazioni in base alla partita. Raspadori non recupera, infatti non va neanche in nazionale".