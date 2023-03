Napoli-Eintracht: tifosi tedeschi devastano il centro, in fiamme anche macchina della polizia

NAPOLI-EINTRACHT

Forte tensione per l'ordine pubblico: scontri e locali devastati dagli ultras tedeschi. Trovata anche una pistola. Da Berlino: "Condanniamo con fermezza le violenze"

Napoli blindata, polizia in assetto antisommossa

























Giornata di paura a Napoli: 600 tifosi dell'Eintracht, giunti in città nonostante il divieto (per i residenti a Francoforte) di assistere al match di ritorno degli ottavi di Champione League, hanno attraversato tutto il centro per arrivare fino in Piazza del Gesù. Nel pomeriggio diverse vetture (compresa un'auto della polizia) sono state incendiate dai tifosi tedeschi. Gli agenti delle forze dell'ordine sono intervenute in assetto antisommossa. Danneggiati anche diversi locali della zona. Sul selciato trovata anche una pistola. Giovedì riunione urgente del Comitato di ordine e sicurezza pubblica.

LA CRONACA DELLA GIORNATA DI TENSIONE A NAPOLI:



21:18 - MINISTRA INTERNO TEDESCA: "CONDANNIAMO CON FERMEZZA LE VIOLENZE"

La ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, ha condannato "con la massima fermezza" le violenze commesse nel centro di Napoli dai tifosi

dell'Eintracht Frankfurt, che hanno attaccato le forze dell'ordine. In un messaggio su Twitter, Faeser ha scritto: "La violenza di oggi deve essere condannata con la massima fermezza. Criminali violenti e facinorosi distruggono lo sport".



21:03 - DOMANI COMITATO ORDINE E SICUREZZA

Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, presiederà domani alle 8.30 una riunione urgente del Comitato di ordine e sicurezza pubblica, in relazione agli "episodi di rivalità violenta tra tifoserie - tedesca e napoletana - che oggi hanno interessato il capoluogo". Al termine della riunione, alle ore 10.00 circa, si terrà un incontro con la stampa. È quanto si legge in una nota della prefettura.



20:44 - BILD: "UNA VERGOGNA"

"Vergogna Champions League a Napoli". Il tabloid tedesco Bild riferisce degli scontri provocati dai tifosi dell'Eintracht "che insieme agli hooligan

dell'Atalanta hanno fatto uno scandalo" prima della partita. Bild riferisce diffusamente degli atti di teppismo, degli attacchi alla polizia e ai locali del centro. Il tabloid pubblica un video in cui si sentono le voci dei napoletani sconcertati mentre osservano quello che accade in strada: il titolo è "le scene dello scandalo. Come i tifosi del Francoforte vandalizzano la città di Napoli". La notizia si trova sui siti web dei principali media tedeschi, tra cui Faz, Sz e Die Welt.



19:30 - SUL SELCIATO TROVATA ANCHE UNA PISTOLA

Al termine degli scontri, che sono avvenuti in piazza del Gesù a Napoli, tra un gruppo di tifosi napoletani e circa 250 dell'Eintracht, è stata trovata anche una pistola: come si vede in uno dei video che circolano in rete, un agente in borghese recupera l'arma sul selciato. Un altro poliziotto, che assiste alla scena da dietro a un portone, rivolgendosi ad altri agenti, dice: "la tiene un collega", facendo riferimento alla pistola. Ora in piazza è iniziata la conta dei danni. Presenti anche alcuni investigatori che stanno procedendo a tutte gli accertamenti.

18:29 - TIFOSI EINTRACHT RIENTRANO IN HOTEL, SITUAZIONE TRANQUILLA

I tifosi tedeschi dell'Eintracht Francoforte sono stati riaccompagnati nell'hotel nel quale alloggiano sul lungomare di Napoli. A bordo di numerosi autobus dell'Anm, i supporter sono stati scortati dai blindati della polizia e dagli agenti in assetto antisommossa. Adesso la situazione sembra essere apparentemente tranquilla, ma sono stati violenti i disordini che si sono registrati in piazza del Gesù all'altezza di calata Trinità Maggiore.

18:04 - PIETRE CONTRO IL BUS DEI TIFOSI TEDESCHI

Durante il passaggio degli autobus in via Monteoliveto, gli autobus con a bordo i tifosi dell'Eintracht Francoforte sono stati fatti oggetto di lancio di pietre e bottiglie da parte di ultras napoletani assiepati lungo la strada. Il vetro di uno degli autobus si è scheggiato.

18:00 - INIZIATO IL TRASFERIMENTO DEI TIFOSI TEDESCHI SUI BUS

È iniziato il trasferimento dei tifosi tedeschi che sono stati fatti salire su alcuni bus del servizio pubblico che stanno per lasciare Piazza del Gesù, dove si sono verificati scontri. Protetti da un cordone di polizia i supporter dell'Eintracht vengono diretti per il momento verso la zona di via Medina.

17:15 - LA POLIZIA EVITA CONTATTO TRA TIFOSI DI NAPOLI ED EINTRACHT

Alcuni gruppi di ultras del Napoli hanno provato a forzare l’accesso alla piazza dopo stanziavano gli ultras dell’Eintracht Francoforte, ma il contatto non ci sarebbe stato mentre c’è stato quello con le forza dell’ordine. Si registra un lancio di oggetti, bottiglie, fumogeni e petardi.

16:52 - GLI SCONTRI CON LA POLIZIA

Intorno a piazza del Gesù pesanti scontri tra tifosi tedeschi e forze dell'ordine. Anche alcuni gruppi di ultras del Napoli hanno tentato di forzare i blocchi, per ora il contatto tra le due tifoserie è stato evitato. Un elicottero sta sorvolando il centro di Napoli, la situazione è molto tesa. Danneggiati intanto i locali della zona, con i tavolini e le sedie dei bar e dei ristoranti distrutti come diverse vetrine

16:33 - TENSIONI E PERICOLI IN CENTRO

Segnalate ancora situazioni di tensione e pericolo nelle vie del centro di Napoli, dove sono ancora tanti i tifosi tedeschi nelle strade (in particolare nella zona di Piazza del Gesù) mentre una parte di questi ha fatto per il momento ritorno all'albergo che li ospita.

14:04 - NEL CORTEO ANCHE TIFOSI DELL'ATALANTA

Sono 250 gli ultras dell’Atalanta presenti al corteo dei tifosi dell'Eintracht che da questa mattina sono in giro per Napoli. Lo riporta Il Mattino Alcuni tifosi si sono dispersi nei vicoli del centro, ma la zona è sorvegliata dall'alto da un elicottero.

13:00 - TIFOSI TEDESCHI IN CORTEO SUL LUNGOMARE

Il gruppo di circa 500 tifosi tedeschi giunti a Napoli per supportare l'Eintracht Francoforte nel match di stasera, si è mosso in corteo dall'hotel Continental, sul Lungomare, dove si era radunato. Il codone di supporters ha raggiunto la Riviera di Chiaia e la Villa comunale partenopea, causando momentanei blocchi del traffico. Applausi e cori intonati per la propria squadra durante il corteo.