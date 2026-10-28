Serie A, Monza-Napoli 1-4: gli azzurri calano il poker e tornano a sorridere

Torna a vincere il Napoli e lo fa con quattro gol al Monza di Ivan Juric: il match della nona giornata termina 4-1, grazie alle reti di Hojlund, Politano, Marin e De Bruyne, con Varela a siglare il momentaneo pareggio brianzolo.
Gli azzurri la sbloccano dopo appena 10 minuti con il ritorno al gol di Rasmus Hojlund, che non segnava dalla gara contro l'Inter. Nel primo tempo, però, arriva anche l'ennesimo infortunio per i partenopei: Lobotka lascia il campo in barella dopo un contrasto, aggiungendosi alla lunga lista degli indisponibili (si teme un lungo stop). A fine primo tempo arriva anche il gol di Varela che sembra complicare ulteriormente la partita per gli azzurri, ma nella ripresa cambia completamente il copione del match.
Politano sfrutta un errore di Mangas e segna il 2-1 e, da quel momento, il Napoli domina fino a trovare prima il tris con la prima rete in azzurro di Rafa Marin, e infine il poker con De Bruyne: dopo la sconfitta con il Venezia e il pareggio con la Roma, la squadra di Allegri torna a sorridere e supera la Juventus, sconfitta 2-0 a Genova.
LE PAGELLE DI MONZA-NAPOLI
IL TABELLINO
Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Birindelli, Lucchesi (74' Antov), Goglichidze (46' Carboni); Bakoune, Colombo, Foe Ondoa (60' Akinsanmiro), Mangas; Ngonge (60' Colpani), Robinson (69' Zeballos), Varela.
A disp.: Thiam, Strajnar, Cutrone, Forson, Ciurria, Touré, Dany Mota, Kouadio, Mout. All: Juric
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani (46' Marianucci), Marin, Olivera; Anguissa (64' De Bruyne), Lobotka (17' Gilmour), McTominay; Politano (64' Vergara), Hojlund (81' Lucca), Lang.
A disp.: Meret, Contini, Giovane, Beukema. All: Landucci
Arbitro: Ayroldi
Marcatori: 10' Hojlund (N), 43' Varela (M), 46' Politano (N), 62' Rafa Marin (N), 67' De Bruyne (N)
Ammoniti: Goglichidze (M), Ondoa (M), Colombo (M)
Note: ammonito Ivan Juric (M) al 26'
GLI OPTA FACTS
- Il Napoli ha vinto una gara esterna di Serie A segnando almeno quattro reti per la prima volta dal 15 settembre 2024 (4-0 contro il Cagliari).
- Per la prima volta in carriera, Kevin De Bruyne - alla 400a presenza nei cinque maggiori campionati europei - ha segnato più di un gol stagionale (due, vs Genoa e Monza) da subentrato nei maggiori cinque tornei europei.
- Matteo Politano ha raggiunto il traguardo dei 50 assist in Serie A, inoltre ha sia segnato che servito passaggi vincenti in un singolo match della competizione per la prima volta dal 14 marzo scorso (v Lecce).
- Rasmus Højlund ha segnato in tutte le sue tre sfide contro il Monza in Serie A; per la prima volta l’attaccante ha trovato la rete in tre match differenti contro una singola squadra nella competizione.
- Rasmus Højlund ha segnato tre reti contro il Monza in Serie A e contro nessun’altra squadra è andato più volte a bersaglio nel torneo (tre gol anche contro il Genoa).
- Gustavo Varela è diventato solo il secondo giocatore nell'era dei tre punti a vittoria a segnare almeno otto gol nelle prime otto presenze in assoluto in Serie A, dopo Krzysztof Piatek - nove reti nelle prime otto gare nella stagione 2018/19.
- Gustavo Varela è il secondo giocatore più giovane (21 anni e 271 giorni) a segnare almeno otto gol nelle prime otto presenze in assoluto in Serie A nella storia della competizione, dopo Otello Torri (otto reti in otto match con il Novara tra il 1936 e il 1937 a 19 anni e 364 giorni).
- Tra i calciatori con almeno otto reti realizzate nei cinque maggiori campionati in corso, solo Lamine Yamal (otto, classe 2007) e Yassir Zabiri (otto, febbraio 2005) sono più giovani di Gustavo Varela (otto, nato il 30 gennaio 2005).
- Primo gol per Rafa Marín in Serie A, alla 12a presenza nella competizione.
- Il Napoli ha vinto in trasferta per la seconda volta in questa Serie A, il precedente successo esterno nel torneo in corso era arrivato alla prima giornata contro il Genoa (2-0 il 22 agosto).
- Tra le squadre attualmente in Serie A, solo contro il Sassuolo (sette), il Napoli vanta una striscia aperta di successi consecutivi più lunga che contro il Monza (quattro, come contro Cagliari e Lecce).
- Jay Robinson (15 marzo 2007 – 2G, 1A) è solo il terzo calciatore nato dal 2007 in avanti con almeno tre partecipazioni attive in questa Serie A, dopo Emanuele Lulli (tre, agosto 2007) e Franco Mastantuono (tre, agosto 2007).
- Giovanni Di Lorenzo ha servito due assist nelle nove partite giocate in questa Serie A, già un passaggio vincente in più di quanto fatto in tutto lo scorso campionato (uno in 26 presenze). Entrambi i suoi due assist in questo campionato sono arrivati per una rete di Rasmus Højlund (v Inter il 5 settembre il precedente).
- Il Monza ha subito almeno quattro gol in un match casalingo di Serie A per la prima volta dal 4 maggio 2025 (0-4 v Atalanta).
- Il Monza ha perso tutte le ultime quattro gare contro il Napoli in Serie A e solo contro l’Atalanta (sei) i brianzoli hanno perso più match consecutivi nella massima serie (quattro anche contro la Juventus).
- 100a presenza per Andrea Carboni con la maglia del Monza, considerando tutte le competizioni.