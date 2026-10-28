Serie A, Monza-Napoli 1-4: gli azzurri calano il poker e tornano a sorridere

Politano sfrutta un errore di Mangas e segna il 2-1 e, da quel momento, il Napoli domina fino a trovare prima il tris con la prima rete in azzurro di Rafa Marin, e infine il poker con De Bruyne: dopo la sconfitta con il Venezia e il pareggio con la Roma, la squadra di Allegri torna a sorridere e supera la Juventus, sconfitta 2-0 a Genova.



LE PAGELLE DI MONZA-NAPOLI