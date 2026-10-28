Napoli, Landucci e le critiche ad Allegri: "Prima il corto muso, ora i gol subiti. Li zittiamo vincendo"

28 Ott 2026 - 23:15
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Nel post gara di Monza-Napoli, il viceallenatore del Napoli, Marco Landucci, prende le parti del tecnico degli azzurri, Max Allegri: "Una volta dicevano che Allegri vinceva di corto muso, oggi ci criticano perché prendiamo troppi gol. Son diversi anni che ci sono questi tormentoni. L'anno scorso per 7 mesi non parlava nessuno, poi hanno iniziato. Per zittire le critiche bisogna vincere le partite, è l'unico modo. Ognuno può dire la sua e sta a noi decidere chi ascoltare. Abbiamo voglia di allenare, vogliamo combatere, abbiamo una squadra forte e son sicuro che con questo spirito faremo bene", ha detto a Sky Sport

Sul 4-1 rifilato al Monza il giudizio è molto positivo: "Questa è stata una gara importante. Era importante vincere e ci prepariamo per la prossima. Nel secondo tempo la squadra è cresciuta, il gol all'inizio ci ha dato fiducia. La classifica? Guardiamo noi stessi, abbiamo battuto il Bodo e fatto una bella partita con la Roma. Il nostro centrocampo è rientrato da poco, bisogna evitare dei gol che prendiamo, ma ci stiamo lavorando". Anguissa e McTominay ora stanno crescendo: "Le partite si vincono a centrocampo. A volte ci siamo adattati perché non avevamo giocatori. Nel calcio di oggi devi andare forte e una partita dietro l'altra porta problemi".

Lobotka rischia un lungo stop: "Gli è rimasta sotto la caviglia. Domani farà accertamenti, speriamo non sia nulla di grave". 

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