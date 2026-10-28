Napoli, Landucci e le critiche ad Allegri: "Prima il corto muso, ora i gol subiti. Li zittiamo vincendo"

Sul 4-1 rifilato al Monza il giudizio è molto positivo: "Questa è stata una gara importante. Era importante vincere e ci prepariamo per la prossima. Nel secondo tempo la squadra è cresciuta, il gol all'inizio ci ha dato fiducia. La classifica? Guardiamo noi stessi, abbiamo battuto il Bodo e fatto una bella partita con la Roma. Il nostro centrocampo è rientrato da poco, bisogna evitare dei gol che prendiamo, ma ci stiamo lavorando". Anguissa e McTominay ora stanno crescendo: "Le partite si vincono a centrocampo. A volte ci siamo adattati perché non avevamo giocatori. Nel calcio di oggi devi andare forte e una partita dietro l'altra porta problemi".