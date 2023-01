Scontri tra ultras sull'A1, il Napoli si dissocia: "Governo prenda iniziative radicali"

LA CONDANNA

"Condanniamo fermamente gli atti e i comportamenti di alcuni presunti tifosi che hanno creato disagi e pericoli ieri sull'autostrada"

"L'Inghilterra negli anni '80 ha estirpato i facinorosi dagli stadi rendendo il calcio inglese il più sicuro e spettacolare del mondo, con provvedimenti drastici ma efficaci - prosegue il comunicato del Napoli -. Auspichiamo che il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, voglia prendere una volta per tutte iniziative appropriate e radicali". "Sarebbe ingiusto, per colpa di poche centinaia di individui, vietare le trasferte a tutti. Ma non è tollerabile che persone violente possano viaggiare indisturbate per l'Italia e frequentare gli stadi", conclude la nota del club azzurro contro i violenti scontri tra ultrà.