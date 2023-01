Scontri tra ultras, Gravina: "Scene da far west inaccettabili, rendere le sanzioni più dure"

LA CONDANNA

Il presidente Figc: "Ha ragione il ministro Abodi, questa gente deve pagare"

Autostrada A1, scontri tra ultras di Napoli e Roma: un ferito













"Bisogna rendere molto più stringenti ed efficaci alcune sanzioni. Riteniamo che la chiave di volta sia lo stretto rapporto di collaborazione tra tutte le istituzioni. Si è ormai verificato che alcuni incidenti avvengono fuori dallo stadio con appuntamenti da far west per picchiarsi e dare sfogo alle proprie tensioni, questo è inaccettabile e vergognoso". Il presidente della Figc Gabriele Gravina condanna gli scontri tra gli ultras di Roma e Napoli all'autogrill di Badia al Pino e chiede provvedimenti più duri.



Vedi anche Calcio Scontri tra ultras, Abodi: "Ora chi sbaglia paga, valga anche per i teppisti dell'A1" "Le istituzioni e il mondo del calcio devono fare di più insieme e creare le condizioni perché questi soggetti che nulla hanno a che fare con il calcio e lo sport vengano espulsi dal nostro sistema - ha detto ancora Gravina- Ha ragione il ministro Abodi, questa gente deve pagare", ha aggiunto, sottolineando come sia "giusto che il danno morale e di immagine, non allo sport ma all'intero Paese, venga punito e molto severamente".

Contro gli episodi di razzismo, tornati negli stadi durante Lecce-Lazio nel settore ospiti dei tifosi biancocelesti, "sappiamo che si può fare molto di più, ma andiamo sempre a impattare con condizioni oggettive che impediscono di andare oltre. Mi riferisco all'ipotesi di sospensione delle partite che non porta mai all'interruzione della gara. Ma provate a immaginare di far uscire 80mila persone da uno stadio". E ancora: "L'interruzione della gara non è di competenza del mondo del calcio, ma del responsabile della sicurezza che è un collaboratore del ministero dell'Interno. Inasprire le norme del 2019? Ci sono condizioni e ipotesi sulle quali stiamo lavorando, perché tutto questo deve finire. Fermo restando che alcune chiusure e alcuni divieti più stringenti possono aiutare a creare i presupposti per un momento di aggregazione di cui il nostro paese ha bisogno".