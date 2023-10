Saluta il Napoli il social media executive della bufera del caso Osimhen

FINE DEL RAPPORTO

Alessio Fortino lascia il ruolo che ricopriva da più di due anni

Alessio Fortino, il social media executive del Napoli, lascia la società di De Laurentiis dopo due anni e mezzo. Inevitabile collegare l'addio alla vicenda dei video di Tik Tok su Osimhen che hanno scatenato una bufera che ha coinvolto, oltre al giocatore e il suo agente, addirittura il presidente della Nigeria. Fortino, comunque, contattato da alcuni colleghi, non ha voluto rilasciare dichiarazioni precisando solo che non c'entra il caso Osimhen, visto che le dimissioni risalgono al 10 settembre.

Questa la comunicazione di Fortino: "Oggi, dopo 805 giorni, termina la mia avventura professionale con la SSC Napoli. Per molti questo lavoro sarebbe paragonabile ad un sogno, per me è stata la semplice realtà quotidiana: una realtà costruita sull'impegno ed alimentata dalla continua voglia di imparare e di mettersi in gioco. Non posso fare a meno di esprimere la mia profonda gratitudine a tutti i colleghi, collaboratori, partner e tifosi incontrati durante questo lungo percorso per aver reso questa esperienza così speciale. Lascio l'azienda con un bagaglio di ricordi straordinari e l'entusiasmo per le nuove avventure che mi attendono.

Grazie ancora per tutto e a presto!

Alessio"