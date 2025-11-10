Ritrovare i big per continuare a sognare: Napoli, la sosta è il tuo alleato migliore

A livello difensivo, invece, l'unica nota positiva è rappresentata da Milinkovic-Savic: i 4 punti ottenuti con Lecce e Como passano soprattutto dai due rigori parati e dai suoi salvataggi, anche se con il Bologna non è stato reattivo in occasione del gol del Bologna. Anche Rrahmani e Buongiorno continuano a faticare, con Beukema che al momento non riesce a trovare continuità. Rispetto alla scorsa stagione, la doppia competizione sta portando via grandi energie fisiche e mentali, fattore che il Napoli sta pagando nelle prestazioni. Dopo la sosta servirà tornare a pieno regime per dare delle risposte, anche se il calendario non è dei migliori: nel giro di pochi giorni gli azzurri dovranno affrontare Atalanta, Roma e Juventus in serie, non le avversarie più facili sulla carta.