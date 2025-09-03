Logo SportMediaset
Napoli, Hojlund: "Sono nel miglior club italiano. I tifosi azzurri? Sono pazzi, lo so"

Il danese ai canali ufficiali del club: "Torno in Italia con molta più esperienza"

03 Set 2025 - 23:33
1 di 13
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

"Sono molto emozionato, il Napoli ha vinto lo scudetto e so quanto sono calorosi i tifosi. Sono contento di questa opportunità. Ho visto la gara col Cagliari in un ristorante e sono felice di essere qui". Queste le prime parole di Rasmus Hojlund, nuovo attaccante che il Napoli ha acquistato dal Manchester United. Il danese, che ora è in nazionale, ha parlato sui social del club: "Ora sono tornato in Italia - ha detto l'ex Atalanta - ma con più esperienza, sono un giocatore migliorato con esperienza in Premier League e Champions. Vengo qui con la voglia di mettermi alla prova nel miglior team italiano. Andrà benissimo. In campo dò sempre tutto e farò lo stesso per il Napoli per i gol e per raggiungere ogni traguardo. I tifosi sono pazzi, lo so, amano il calcio, l'ho visto al Maradona e in città, è incredibile. Non vedo l'ora di giocare la prima a Fuorigrotta. La città è stupenda".

Ora dopo il doppio impegno della Danimarca nelle qualificazioni ai Mondiali contro Scozia e Grecia, Hojlund tornerà a Napoli per mettersi agli ordini del tecnico Conte e cominciare a lavorare per trovare spazio nella lunga stagione azzurra tra campionato e Champions League.

hojlund
napoli
conte
atalanta

