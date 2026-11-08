Hojlund, McTominay o autogol di Pedraza: di chi è il pari del Napoli? La decisione della Lega

Il Napoli trova il pareggio in apertura di ripresa contro la Lazio grazie a una bella azione sulla sinistra di Lang, che mette in mezzo il pallone per Hojlund e McTominay che occupano l'area. Ma chi ha toccato il pallone che si insacca alle spalle di Mandas? In un primo momento i compagni vanno ad esultare con lo scozzese, mentre l'ex United riporta il pallone a centrocampo, e anche lo speaker dello stadio 'assegna' la rete a McTomiany, ma guardando bene le immagini si vede la deviazione decisiva di Pedraza (appena entrato al posto di Nuno Tavares infortunato) e infatti la Lega Serie A ha assegnato l'autorete al difensore della Lazio.