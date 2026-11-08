Cristiano Ronaldo, relax nella villa da 35 milioni dopo l'addio al Portogallo

Dopo l'addio alla Nazionale, Cristiano Ronaldo si riposa nella sua villa da 35 milioni a Cascais in attesa del ritorno in campo con l'Al Nassr

08 Nov 2026 - 12:00
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Nella settimana che ha emozionato il Portogallo e il mondo del calcio con l'addio alla Nazionale, Cristiano Ronaldo si trova in patria per godersi qualche giorno di riposo e svago. L'attaccante sta approfittando della sosta del campionato saudita e del rinvio della sfida tra Al Nassr e Al Hazem prevista lo scorso venerdì, posticipata a causa del conflitto in Medio Oriente, per staccare la spina nella sua nuova e lussuosa villa di Quinta da Marinha, a Cascais, una proprietà costruita nel corso di diversi anni dal valore di circa 35 milioni di euro.

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Sbarcato in Portogallo mercoledì scorso e avvistato nei giorni successivi presso il club di padel di sua proprietà ad Alvalade, il fuoriclasse è stato raggiunto giovedì sera dalla compagna Georgina Rodriguez e dai figli, atterrati all'aeroporto di Tires. Archiviata questa breve pausa familiare, l'attenzione di CR7 tornerà presto sul rettangolo di gioco: il suo rientro in campo è fissato per il prossimo 20 novembre nella sfida casalinga contro l'Al Qadisiyah, dove proseguirà la rincorsa verso lo straordinario traguardo dei 1000 gol in carriera, distante 15 reti.

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