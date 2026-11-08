Cristiano Ronaldo, relax nella villa da 35 milioni dopo l'addio al Portogallo

Nella settimana che ha emozionato il Portogallo e il mondo del calcio con l'addio alla Nazionale, Cristiano Ronaldo si trova in patria per godersi qualche giorno di riposo e svago. L'attaccante sta approfittando della sosta del campionato saudita e del rinvio della sfida tra Al Nassr e Al Hazem prevista lo scorso venerdì, posticipata a causa del conflitto in Medio Oriente, per staccare la spina nella sua nuova e lussuosa villa di Quinta da Marinha, a Cascais, una proprietà costruita nel corso di diversi anni dal valore di circa 35 milioni di euro.