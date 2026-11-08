Serie A, Napoli-Lazio 1-1: gli azzurri rispondono al gol di Frattesi con l'autorete di Pedraza

Resta in vetta solitaria per la Lazio, che nell’undicesima giornata di Serie A pareggia 1-1 sul campo del Napoli: Frattesi porta avanti i biancocelesti nel primo tempo, l’autogol di Pedraza su cross di Lang vale il definitivo 1-1 nella ripresa. La sfida nella prima parte della prima frazione vede gli ospiti più volte pericolosi dalle parti di Milinkovic Savic, con i partenopei che provano invece a rispondere innescando Lang. L’olandese è ispirato, ma finisce per battibeccare con uno spicchio di tifoseria, segno di una frattura aperta con il Maradona. Quando tutto lascia pensare a una fase di studio dopo i ritmi inidiavolati di inizio match, ecco che gli ospiti colpiscono: al 28’ Noslin tocca meravigliosamente in profondità per l’inserimento di Frattesi, che anticipa quasi di punta Rrahmani e buca Milinkovic-Savic.
Dopo i fischi dello stadio e l’intervallo, gli uomini di Allegri tornano in campo nella ripresa con tutt’altra intensità. Gattuso deve invece sostituire Nuno Tavares con Pedraza e l’ex Villarreal è subito protagonista in negativo: al 48’ il cross proprio di Lang (che fa pace con i tifosi) viene aggredito sia da Hojlund che da McTominay, Pedraza anticipa i due giocatori del Napoli ma insacca nella propria porta.McTominay impegna poi Mandas qualche minuto più tardi, ma l’occasione più colossale arriva sui piedi di De Bruyne: il belga al 59’ viene lanciato a tu per tu con Mandas, ma si divora clamorosamente la rete del 2-1 dopo un aggancio volante da applausi. Gli uomini di Allegri continuano a premere fino in fondo, ma al triplice fischio il punteggio resta inchiodato sull’1-1. La Lazio sale a 29 punti, tenendosi la testa solitaria della classifica. Il Napoli, decimo, sale a quota 15 punti.
IL TABELLINO
Napoli-Lazio 1-1
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Marin; Vergara (dal 29’ st Politano), Gilmour (dal 24’ st Anguissa), McTominay, Olivera; De Bruyne (dal 38’ st Giovane), Lang; Hojlund (dal 29’ st Lucca). All. Allegri. A disp. Meret, Contini, Melnyk, Lieto, Barido, Chiummariello, Pereyra.
Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini (dal 16’ st Lazzari), Sutalo (dal 33’ pt Diogo Leite), Provstgaard, Nuno Tavares (dal 1’ st Pedraza); Frattesi (dal 33’ st Cancellieri), Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti (dal 16’ st Dele-Bashiru), Noslin. All. Gattuso. A disp. Motta, Renzetti, Pellegrini, Doekhi, Marusic, Farcomeni, Przyborek, Cataldi, Rovella, Serra.
Arbitro: Pairetto.
Marcatori: 28’ Frattesi (L), 48’ aut. Pedraza (N).
Ammoniti: Lang (N), Gilmour (N), Vergara (N); Pedraza (L).
STATISTICHE NAPOLI-LAZIO
Per la prima volta nella storia della Serie A, due squadre della stessa città, Roma e Lazio, sono rimaste imbattute nelle prime 11 partite di un singolo campionato.
La Lazio ha raggiunto quota 29 punti dopo 11 partite in questa Serie A, stabilendo il proprio record nel massimo campionato e superando i 28 punti ottenuti nella stagione 2017/18.
La Lazio è rimasta imbattuta nelle prime 11 partite di questa stagione di Serie A, un traguardo che il club biancoceleste aveva raggiunto in precedenza solo nella stagione 1972/73 (6V 5N).
Il Napoli ha pareggiato tre delle ultime sette partite di Serie A (2V, 2P), tanti pareggi quanti ne aveva registrati nelle precedenti 22 gare di campionato.
Davide Frattesi è tornato al gol in Serie A, interrompendo un digiuno che durava da sette presenze nel massimo campionato.
Davide Frattesi è diventato il terzo centrocampista italiano a superare i 25 gol in Serie A a partire dalla stagione 2021/22, raggiungendo quota 26 reti nel massimo campionato (Mattia Zaccagni e Lorenzo Pellegrini gli altri due).
Tijjani Noslin ha fornito il suo quarto assist in questo campionato, eguagliando il suo record personale in una singola stagione di Serie A già stabilito nel 2023/24.
Tijjani Noslin è il primo giocatore ad aver registrato almeno quattro gol e quattro assist in questa stagione di Serie A.
La Lazio ha effettuato cinque conclusioni nei primi 10 minuti di gioco contro il Napoli, cosa che non accadeva in Serie A dal 12 aprile 2024 contro la Salernitana.
Quello registrato oggi è il quinto autogol di questa giornata di Serie A; nella storia del massimo campionato, solo nella 34ª giornata della stagione 1995/96 se ne sono contati di più (otto).