Serie A, Napoli-Lazio 1-1: gli azzurri rispondono al gol di Frattesi con l'autorete di Pedraza

STATISTICHE NAPOLI-LAZIO

Per la prima volta nella storia della Serie A, due squadre della stessa città, Roma e Lazio, sono rimaste imbattute nelle prime 11 partite di un singolo campionato.

La Lazio ha raggiunto quota 29 punti dopo 11 partite in questa Serie A, stabilendo il proprio record nel massimo campionato e superando i 28 punti ottenuti nella stagione 2017/18.

La Lazio è rimasta imbattuta nelle prime 11 partite di questa stagione di Serie A, un traguardo che il club biancoceleste aveva raggiunto in precedenza solo nella stagione 1972/73 (6V 5N).

Il Napoli ha pareggiato tre delle ultime sette partite di Serie A (2V, 2P), tanti pareggi quanti ne aveva registrati nelle precedenti 22 gare di campionato.

Davide Frattesi è tornato al gol in Serie A, interrompendo un digiuno che durava da sette presenze nel massimo campionato.

Davide Frattesi è diventato il terzo centrocampista italiano a superare i 25 gol in Serie A a partire dalla stagione 2021/22, raggiungendo quota 26 reti nel massimo campionato (Mattia Zaccagni e Lorenzo Pellegrini gli altri due).

Tijjani Noslin ha fornito il suo quarto assist in questo campionato, eguagliando il suo record personale in una singola stagione di Serie A già stabilito nel 2023/24.

Tijjani Noslin è il primo giocatore ad aver registrato almeno quattro gol e quattro assist in questa stagione di Serie A.

La Lazio ha effettuato cinque conclusioni nei primi 10 minuti di gioco contro il Napoli, cosa che non accadeva in Serie A dal 12 aprile 2024 contro la Salernitana.

Quello registrato oggi è il quinto autogol di questa giornata di Serie A; nella storia del massimo campionato, solo nella 34ª giornata della stagione 1995/96 se ne sono contati di più (otto).

