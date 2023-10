Osimhen senza pace: fa arrestare la sorella e i suoi figli

GUAI FAMILIARI

L'attaccante nigeriano dovrebbe dei soldi al marito della donna, che aveva fatto da intermediario per il suo passaggio al Napoli

Non c'è pace per Victor Osimhen. In attesa di capire l'entità del suo infortunio , l'attaccante nigeriano ha fatto arrestare la sorella e i suoi figli nel suo paese natale. Lo ha denunciato il marito della donna e cognato del giocatore, Osita Okolo. Lo stesso Okolo era stato uno degli intermediari del passaggio di Osimhen al Napoli e prpprio quella trattativa sarebbe il motivo del contenzioso familiare. "Mia moglie e i miei figli sono in custodia delle forze dell'ordine da cinque giorni. Il motivo? Tutto ciò che abbiamo chiesto a Victor è di restituirmi la commissione che ha riscosso da me", ha detto a Calcionapoli24. Dell'arresto ci sarebbe anche un video.

Vedi anche Calcio Osimhen ricorda: "Quando sono arrivato a Napoli dicevano che non avrei fatto nemmeno 4 gol"

IL VIDEO DELL'ARRESTO