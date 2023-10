Napoli in ansia per Osimhen: solo domenica l'esito degli esami

ALLARME AZZURRO

L'attaccante è stato sottoposto a una risonanza magnetica per valutare l'entità dell'infortunio rimediato nell'amichevole contro l'Arabia Saudita

© Getty Images In casa Napoli sono ore di grande attesa per le condizioni di Victor Osimhen. L'attaccante è stato infatti sottoposto a una risonanza magnetica per valutare l'entità dell'infortunio che ha subito ieri nell'amichevole che la Nigeria ha giocato a in Portogallo contro l'Arabia Saudita di Roberto Mancini, ma i risultati non saranno disponibili prima di domenica. Secondo quanto riferito ad Afp da alcuni dirigenti della Nigeria, il bomber azzurro potrebbe essersi procurato un infortunio a un tendine del ginocchio.

In attesa del responso dei controlli effettuati, per ora, l'unica certezza è che Osimhen non giocherà la prossima amichevole della Nigeria in programma lunedì contro il Mozambico ad Albufeira. "Secondo me non abbiamo bisogno di schierare Osimhen, qualunque sia il risultato della risonanza magnetica", ha detto il ct José Peseiro in un video pubblicato dalla selezione nigeriana sui social. "Rischiarlo significherebbe poi correre il pericolo di averlo fermo per un mese o due - aveva dichiarato subito dopo la gara contro l'Arabia Saudita -. Ovvio vorrei giocasse, ma dobbiamo rispettare i club che lo pagano. Questo vale per tutti"