Napoli, Osimhen è ancora in Nigeria: rientro lontano, Garcia aspetta. E il rinnovo...

Il tecnico francese si augura di riavere il classe 1998 per l'Atalanta: c'è da smaltire l'infortunio

In casa Napoli tutti aspettano il ritorno di Victor Osimhen. La punta, attualmente ai box dopo l'infortunio rimediato in nazionale durante l'ultima pausa per le nazionali, è considerato come il salvatore della patria: con lui, è opinione comune, i Campioni d'Italia possono ancora dare la sterzata ad una stagione zoppicante. Ma quando torna l'ex Lille? La domanda al momento, è senza risposta: il 24enne è ancora in Nigeria dopo il permesso concessogli da Aurelio De Laurentiis. Presumibilmente rivedrà il campo a fine novembre, in occasione della sfida con l'Atalanta alla ripresa.

Nella testa di Victor c'è la voglia di tornare in campo sì, ma la priorità è prima la risoluzione dei problemi personali scoppiati nell'ultimo periodo. Per questo il bomber si trova in Nigeria con l'ok del club partenopeo: lì sta svolgendo un programma personalizzato per recuperare dallo stiramento al bicipite femorale accusato in occasione della sfida giocata dalla sua nazionale contro l'Arabia Saudita di Roberto Mancini. Al momento non c'è ancora una data precisa relativamente al suo rientro in Italia come conferma La Gazzetta dello Sport. Assai probabile invece che in campo si riveda dopo prossima sosta, ossia in occasione di Atalanta-Napoli (25 novembre, ore 18).

E il rinnovo? Osimhen è sotto contratto fino al 2025, e la volontà di De Laurentiis è quella di non ritrovarsi a giugno ad un anno dalla scadenza. Se la situazione rimanesse questa, il numero uno degli azzurri sarebbe costretto ad abbassare il prezzo. Ecco allora che il rinnovo ponte di una stagione appare come la soluzione per accontentare tutti: negli scorsi mesi, nonostante gli incontri, non si è però arrivato a nulla. Il clima tra le parti non è dei più sereni: l'addio nella prossima finestra estiva dei trasferimenti è quasi una certezza.