Osimhen-Manolas, Napoli fiducioso: non si riaprirà il processo sportivo

Si muove, a quanto appreso dall'Ansa, adesso anche la Figc, che chiederà nuovamente alla Procura di Roma gli atti dell'inchiesta che hanno portato in queste ore alla richiesta di rinvio a giudizio di Aurelio De Laurentiis, numero uno del Napoli, per falso in bilancio: al centro del procedimento le presunte plusvalenze fittizie nelle acquisizioni delle prestazioni di Manolas dalla Roma nel 2019 e Osimhen dal Lille nel 2020. Ai legali del presidente De Laurentiis al momento, però, non risulta nessuna comunicazione in merito ai movimenti della Figc.