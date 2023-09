Osimhen, lo sfogo dell'agente: "Deriso dal Napoli, valutiamo azioni legali"

Tranquillità, quella sconosciuta in casa Napoli. Non bastassero le voci sul futuro di Garcia e l'accusa di falso in bilancio a De Laurentiis (dalla Francia rilanciano di un sondaggio dello stesso patron azzurro per l'ex Psg Galtier), ecco arrivare la grana Osimhen. E non si parla di contratto o di cattive reazioni. Al centro della polemica c'è questa volta un presunto video pubblicato dallo stesso club azzurro sulla piattaforma Tik Tok. Un filmato non ritenuto affatto goliardico da parte dell'entourage del nigeriano. È furioso infatti l'agente della punta Roberto Calenda: "Un fatto grave, valutiamo azioni legali"