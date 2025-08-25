Arsenal: infortunio al bicipite femorale, Saka fuori un mese

L'Arsenal bersagliata dagli infortuni. Dopo il guaio al ginocchio che terrà fuori per diverse settimane di Kai Havertz, sabato scorso è stato Bukayo Saka a uscire zoppicando dal campo dell'Emirates Stadium al 53° minuto, dopo aver segnato il secondo gol della vittoria dei Gunners per 5-0 sul Leeds . Dopo gli esami strumentali all'ala inglese è stato diagnosticato un infortunio al bicipite femorale e si prevede uno stop di circa un mese. Saka salterà la sfida di domenica contro il Liverpool ad Anfield e le due partite di qualificazione ai Mondiali dell'Inghilterra contro Andorra (6 settembre) e Serbia (9 settembre). La scorsa stagione Saka aveva già saltato tre mesi per un infortunio al bicipite femorale.