Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Arsenal: infortunio al bicipite femorale, Saka fuori un mese

25 Ago 2025 - 15:03

L'Arsenal bersagliata dagli infortuni. Dopo il guaio al ginocchio che terrà fuori per diverse settimane di Kai Havertz, sabato scorso è stato Bukayo Saka a uscire zoppicando dal campo dell'Emirates Stadium al 53° minuto, dopo aver segnato il secondo gol della vittoria dei Gunners per 5-0 sul Leeds . Dopo gli esami strumentali all'ala inglese è stato diagnosticato un infortunio al bicipite femorale e si prevede uno stop di circa un mese. Saka salterà la sfida di domenica contro il Liverpool ad Anfield e le due partite di qualificazione ai Mondiali dell'Inghilterra contro Andorra (6 settembre) e Serbia (9 settembre). La scorsa stagione Saka aveva già saltato tre mesi per un infortunio al bicipite femorale.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:04
Cagliari-Fiorentina 1-1: gli highlights

Cagliari-Fiorentina 1-1: gli highlights

01:28
100 gol in Arabia Saudita

100 gol in Arabia Saudita

01:43
De Bruyne, anzi the best

De Bruyne, anzi the best

01:30
Milan, difesa da incubo

Milan, difesa da incubo

01:47
Inter pronta al debutto

Inter pronta al debutto

01:35
MCH BOCA-BANFIELD 25/8 MCH

Boca: ci prova Paredes, la mette capitan Cavani

01:36
MCH ARGENTINOS JR-RACING 25/8 MCH

Argentinos Juniors, è super rimonta sul Racing

03:10
Juventus-Parma 2-0: gli highlights

Juventus-Parma 2-0: gli highlights

02:11
Como-Lazio 2-0: gli highlights

Como-Lazio 2-0: gli highlights

01:22
Sassuolo-Napoli 0-2: gli highlights

Sassuolo-Napoli 0-2: gli highlights

01:22
Milan-Cremonese 1-2: gli highlights

Milan-Cremonese 1-2: gli highlights

01:12
Roma-Bologna 1-0: gli highlights

Roma-Bologna 1-0: gli highlights

02:43
Tudor: "Squadra unita e concentrata"

Tudor: "Squadra unita e concentrata"

02:04
Atalanta-Pisa 1-1: gli highlights

Atalanta-Pisa 1-1: gli highlights

00:33
Genoa-Lecce 0-0: gli highlights

Genoa-Lecce 0-0: gli highlights

02:04
Cagliari-Fiorentina 1-1: gli highlights

Cagliari-Fiorentina 1-1: gli highlights

I più visti di Calcio

Matteo Materazzi, la preoccupazione della moglie: "La malattia è velocissima, non se arriverà alle cure"

DICH BONAZZOLI POST MILAN-CREMONESE 23/8 DICH

Bonazzoli: “In questo stadio, in questa partita... Molto bello"

DICH GASPERINI ROMA 22/8 DICH

Gasperini: "Pellegrini? Situazione non così chiara, che io ho ereditato"

DE ZERB1 PER SITO MCH

De Zerbi: "Mai vista una rissa del genere, è svenuto un calciatore"

DICH TUDOR PRE PARMA 23/8 DICH

Tudor: "Il mercato è ancora aperto, ma io sono contento della squadra che ho”

DICH COSMI SULLO SCUDETTO (LANCIO XXL) 23/08 SRV

Cosmi: "Napoli favorito per lo scudetto con altre tre squadre"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:32
Bologna, tegola Immobile: lesione del retto femorale destro, out due mesi
15:03
Arsenal: infortunio al bicipite femorale, Saka fuori un mese
14:45
Collina a due arbitri tedeschi: "Esempio di lotta contro il razzismo"
14:25
Cagliari subito in campo, sabato in trasferta a Napoli
13:06
Como-Lazio, annullati 100 biglietti comprati da laziali con dati falsi