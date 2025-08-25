Logo SportMediaset
Calcio

Collina a due arbitri tedeschi: "Esempio di lotta contro il razzismo"

25 Ago 2025 - 14:45

"Con le vostre azioni calme, determinate e di principio dopo gli insulti razzisti, avete inviato un messaggio chiaro e inequivocabile: la discriminazione e l'odio non hanno assolutamente posto nel calcio": è una parte del messaggio che Pierluigi Collina, presidente della commissione arbitrale della Fifa, ha inviato a due arbitri tedeschi, Max Burda e Cristian Ballweg. Lo si legge in un comunicato della Dfb, la federazione calcistica tedesca. I due arbitri hanno attivato nei giorni scorsi il primo dei tre livelli di allarme nel corso di due partite nelle quale una parte del pubblico aveva scandito insulti razzisti verso alcuni giocatori. Si tratta degli incontri per la Coppa di Germania tra Lokomotiv Lipsia e Schalke 04 e fra Eintracht Stahnsdorf e Kaiserslautern. Gli arbitri hanno sospeso temporaneamente le partite, fatto un annuncio allo stadio e sostenuto i giocatori coinvolti. Per Collina i due arbitri costituiscono "un esempio importante agli arbitri di tutto il mondo" e hanno dato "un contributo significativo alla lotta collettiva del calcio contro il razzismo. Applicando coerentemente il piano in tre fasi, Burda e Ballweg "non solo hanno rispettato i più alti standard di arbitraggio, ma hanno anche incarnato i valori di rispetto e correttezza che il nostro sport rappresenta" conclude Collina. 

