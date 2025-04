Osimhen e il caso plusvalenze, la Procura Figc ha ricevuto gli atti: cosa rischia il Napoli

La Procura federale della Figc ha ricevuto dalla Procura di Roma gli atti dell'inchiesta che hanno portato, lo scorso febbraio, alla richiesta di rinvio a giudizio del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per falso in bilancio. Lo scrive La Repubblica, che sottolinea adesso come il procuratore Chiné avrà a disposizione 30 giorni per chiedere la revocazione del processo sportivo. Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell'estate del 2019 e dell'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille.