Okafor sorprende sui social: l'effetto Conte si vede, può essere l'arma a sorpresa

Recuperare Okafor dopo l'addio di Kvara è un'altra delle missioni di Conte che ha catechizzato il fantasista al momento del suo arrivo. Al 24enne infatti, è stato detto chiaramente che avrebbe trovato poco spazio dal 1'. Noah ha apprezzato la comunicazione chiara calandosi subito nel progetto. I primi frutti si vedono, ma l'esterno punta a fare meglio per guadagnarsi il riscatto a fine stagione. Difficilmente gli azzurri spenderanno 21 milioni di euro per lui in estate, ma il classe 2000 non vuole avere rimpianti.