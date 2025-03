Inter con l'incognita Champions, Napoli tutto al Maradona. Atalanta, il calendario è folle

In una manciata di punti ma con un cammino decisamente differente. Inter (58 punti), Napoli (57) e Atalanta (55) si preparano alla volatona scudetto con un solo scontro diretto ancora da affrontare e qualche variabile importante che, alla lunga, potrebbe anche essere decisiva. E' il caso, ad esempio, dei nerazzurri, che comandano la classifica ma non potranno concentrarsi esclusivamente sul campionato visto che sono l'unica squadra ancora dentro a tutte e tre le competizioni e sono attesi da impegni importantissimi nei prossimi due mesi. Inzaghi ha un calendario che definirlo fitto è un eufemismo: undici partite di campionato, i quarti di Champions (mercoledì c'è subito il Feyenoord) con motivate speranze di proseguire la propria corsa europea e la doppia semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Dovranno difendere il punticino di vantaggio sul Napoli che, al contrario, dovrà preoccuparsi solo del campionato.



IL CALENDARIO DI SERIE A



Restando alla Serie A, il calendario non è eccessivamente differente né eccessivamente impegnativo. L'Inter se la vedrà tra un paio di settimane contro l'Atalanta a Bergamo (16 marzo), poi potrà tirare il fiato e avrà sul proprio cammino solo le due romane, entrambe da affrontare al Meazza. Per il Napoli due impegni da bollino rosso contro Fiorentina e Milan, sempre al Maradona, e la gara insidiosa di Bologna (6 aprile). Per il resto il calendario sorride a Conte: ci sono Venezia ed Empoli, Monza, Torino e Lecce, Genoa, Parma e Cagliari. Magari non undici partite da percorso netto, ma sicuramente avversarie contro le quali raccogliere parecchi punti. A meno di cali di concentrazione imprevedibili.