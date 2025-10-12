Turchia, Ozer (il portiere dei tre rigori della Roma) lascia il ritiro "senza permesso"

Il portiere Berke Ozer ha lasciato il ritiro della Turchia "senza permesso" dopo aver saltato la convocazione della nazionale allenata da Vincenzo Montella che ha battuto la Bulgaria. Il giocatore del Lille, lo stesso che ha parato tre volte il rigore fischiato alla Roma in Europa League (due a Dovbyk e uno a Soulé) è tornato al suo club di appartenenza, mentre la Turchia in una partita di qualificazione ai Mondiali a Sofia travolgeva la Bulgaria 6-1.