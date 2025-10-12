Filtra ottimismo sulla caviglia di Kean ma resta in dubbio per Italia-Israele

È ancora da verificare la disponibilità di Moise Kean per la sfida di martedì sera, decisiva per andare ai playoff dei Mondiali 2026, dell'Italia contro Israele. La caviglia dell'attaccante della Nazionale, infortunatosi sabato sera durante la sfida all'Estonia, non si è gonfiata e, in attesa degli esami strumentali, sulle sue condizioni filtra ottimismo: dovrebbe trattarsi solo di una distorsione tanto che, almeno per il momento, Kean non farà ritorno a Firenze e resterà con gli altri azzurri in attesa dell'esito degli esami.