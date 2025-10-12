Italia-Israele, zona rossa a Udine intorno allo stadio: evento ad "altissimo rischio"

Udine si prepara a blindarsi. Dopo le prime disposizioni già scattate, è ufficialmente attiva la zona rossa intorno al Bluenergy Stadium, in vista della sfida Italia-Israele di martedì sera, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Un appuntamento cruciale per gli Azzurri, che puntano a consolidare l’accesso ai playoff di marzo. L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha confermato per l’evento il livello massimo di rischio - grado 4, “ad altissimo rischio” - nonostante la momentanea tregua in Medio Oriente. Come riporta Il Messaggero, a preoccupare le autorità è la manifestazione dei sostenitori pro-Palestina, autorizzata per martedì pomeriggio e in grado di richiamare fino a 10mila partecipanti. Secondo l’ordinanza del prefetto Domenico Lione, il corteo attraverserà le vie del centro storico di Udine e "potrebbe costituire occasione di infiltrazioni da parte di frange violente, con possibili rischi per la sicurezza pubblica e privata". La Prefettura teme che la partita, già da tempo al centro di tensioni politiche e polemiche, possa attirare gruppi intenzionati a provocare disordini, soprattutto nelle aree esterne allo stadio e nel cuore cittadino.