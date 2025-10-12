Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Pafundi: "Under 21 gruppo forte, giusto lasciare rigore a Berti"

12 Ott 2025 - 18:00

"Non siamo stupiti dei risultati, perché sappiamo di essere un gruppo forte". Così Simone Pafundi, attaccante della Nazionale U21, intervenuto dal ritiro di Cremona a due giorni dalla partita contro l'Armenia. "Stiamo lavorando bene con il mister, questo è solo l'inizio. Stiamo riuscendo a giocare con grande intensità, con principi di gioco chiari e per ora è andato tutto bene. Dobbiamo continuare così, anche con l'Armenia", ultima nel girone senza punti all'attivo. "Ma dobbiamo sempre dare il massimo, lo abbiamo visto col Montenegro, quando siamo andati sotto subito 1-0, o in Macedonia del Nord giocando 75' in inferiorità numerica", ha aggiunto. Pafundi è stato protagonista, anche senza segnare, del match di Cesena. Il suo gesto di 'lasciare' il rigore a Tommaso Berti, idolo di casa e all'esordio assoluto in Under 21, non è passato inosservato, sottolineato anche dallo stesso Baldini a fine partita. "È stato un bel momento - racconta proprio Pafundi -, penso che Tommaso meritasse questa gioia, era la sua serata ed è stato giusto così. Inizialmente non voleva tirarlo, per questo gli ho lanciato il pallone, bisognava dargli una spinta. Era destino che la palla entrasse, sono felice per lui". 

Ultimi video

01:53
MCH VELEZ-ROSARIO CENTRAL MCH

Velez-Rosario Central 1-2: tutto il meglio del calcio argentino

01:21
DICH ZIDANE DA TRENTO DICH

Zidane: "Tornerò ad allenare. Juve nel cuore"

00:29
DICH ZIDANE SU YILDIZ SRV

Zidane: "Yildiz mi piace ma deve ancora crescere"

01:43
I ricordi di Spalletti

I ricordi di Spalletti

01:47
Mancini a tutto campo

Mancini a tutto campo

02:01
Ok l'attacco è giusto

Ok l'attacco è giusto

02:00
Facce nuove da under 21

Facce nuove nell'Under 21

01:43
Roma, si può sognare

La Roma può sognare

01:27
Gatti difensore bomber

Gatti difensore goleador

01:45
Le verità di Ibrahimovic

Ibra a cuore aperto

01:34
Milan in emergenza

Il Milan è in emergenza

01:32
I fedelissimi di Conte

Napoli, i fedelissimi di Conte

01:53
Calhanoglu e l'Inter

Inter, le verità di Calhanoglu

02:57
DICH SPALLETTI ATTACCA ACERBI DICH

Spalletti attacca Acerbi: "Non ha detto la verità"

01:57
DICH SPALLETTI A TRENTO DICH

Spalletti: "Il Mondiale è il mio fardello. Mi provoca dolore"

01:53
MCH VELEZ-ROSARIO CENTRAL MCH

Velez-Rosario Central 1-2: tutto il meglio del calcio argentino

I più visti di Calcio

MCH AMICHEVOLE INTER-ATLETICO 10/10 MCH

Gli highlights di Inter-Atletico Madrid

Norvegia-Israele, il Falco ha colpito ancora: "Otto punti ma vi frego sempre"

DICH PLATINI DA TRENTO 9/10 DICH

Platini: "Non torno alla Juve, non si vive due volte la stessa storia d'amore"

ULTIMO TENTATIVO DICH DUMFRIES DICH

Dumfries esclusivo: "La sostituzione, la Roma e lo scudetto: vi dico tutto"

DICH MINISTRO ABODI SU ISRAELE E GAZA DICH

Abodi: "Italia-Israele? Appuntamento sportivo importante"

Il futuro di San Siro

Il futuro di San Siro

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:00
Turchia, Ozer (il portiere dei tre rigori della Roma) lascia il ritiro "senza permesso"
18:25
Filtra ottimismo sulla caviglia di Kean ma resta in dubbio per Italia-Israele
18:00
Pafundi: "Under 21 gruppo forte, giusto lasciare rigore a Berti"
17:32
Qualificazioni Mondiali 2026: San Marino-Cipro 0-4
17:27
Italia-Israele, zona rossa a Udine intorno allo stadio: evento ad "altissimo rischio"